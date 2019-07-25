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Зеленский ввел в Службу внешней разведки чиновницу из прокуратуры

Зеленский ввел в Службу внешней разведки чиновницу из прокуратуры - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.07.2019, 10:40

Екатерина Сляднева ранее работала в прокуратуре города Киева. О ней мало что известно.

Президент Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Сляднева Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №553/2019.

Сляднева училась на кафедре судоустройства, прокуратуры и адвокатуры во Львовском университете бизнеса и права. До середины февраля 2018 года она работала в киевской прокуратуре заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве.

11 июня Зеленский назначил Владислава Бухарева председателем СВР.

СВР осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. Находится под юрисцикцией президента.

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свр екатерина сляднева
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