Зеленский ввел в Службу внешней разведки чиновницу из прокуратуры

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Сляднева Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №553/2019.

Сляднева училась на кафедре судоустройства, прокуратуры и адвокатуры во Львовском университете бизнеса и права. До середины февраля 2018 года она работала в киевской прокуратуре заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве.

11 июня Зеленский назначил Владислава Бухарева председателем СВР.

СВР осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. Находится под юрисцикцией президента.

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