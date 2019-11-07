Немного поработал. Зеленский уволил главного следователя СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Богдана Тиводара. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Указ об увольнении Тиводара от 7 ноября 2019 года.
"Освободить Тиводара Богдана Михайловича от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - отмечается в сообщении.
Президент назначил Тиводара в июле 2019 года. До этого он был заместителем главы Главного следственного управления СБУ.
3 ноября Тиводар заявлял, что заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк может быть несколько.
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