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Немного поработал. Зеленский уволил главного следователя СБУ

Немного поработал. Зеленский уволил главного следователя СБУ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
07.11.2019, 12:45

Президент назначил Богдана Тиводара на эту должность в июле 2019 года

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Богдана Тиводара. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Указ об увольнении Тиводара от 7 ноября 2019 года.

"Освободить Тиводара Богдана Михайловича от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - отмечается в сообщении.

Президент назначил Тиводара в июле 2019 года. До этого он был заместителем главы Главного следственного управления СБУ.

3 ноября Тиводар заявлял, что заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк может быть несколько.

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Владимир Зеленский сбу Екатерина Гандзюк Богдан Тиводар
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