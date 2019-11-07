Немного поработал. Зеленский уволил главного следователя СБУ

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Богдана Тиводара. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Указ об увольнении Тиводара от 7 ноября 2019 года.

"Освободить Тиводара Богдана Михайловича от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - отмечается в сообщении.

Президент назначил Тиводара в июле 2019 года. До этого он был заместителем главы Главного следственного управления СБУ.

3 ноября Тиводар заявлял, что заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк может быть несколько.

31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома. Ожоги составили более 30% тела.

В ноябре 2018 Гандзюк умерла после двух месяцев госпитализации и 11 операций.

6 июня суд вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк.

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