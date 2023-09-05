Зеленский уволил Кириленко из Донецкой ОВА. Он должен возглавить Антимонопольный комитет

Президент Владимир Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной военной администрации. Соответствующий указ от 5 сентября опубликован на сайте Офиса президента.

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В указе отмечается, что Кириленко уволен согласно поданному им заявлению.

Ранее сегодня глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия сообщил, что Кириленко будет назначен на должность главы Антимонопольного комитета Украины.

Ольга Пищанская, занимавшая этот пост с июля 2020 года, сегодня подала в Раду заявление об увольнении.

Кириленко был назначен на должность главы Донецкой области еще в июле 2019 года. Сегодня Кабмин согласовал его увольнение.

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