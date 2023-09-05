Зеленський звільнив Кириленка з Донецької ОВА. Він має очолити Антимонопольний комітет

Президент Володимир Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної військової адміністрації. Відповідний указ від 5 вересня опубліковано на сайті Офісу президента.

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В указі зазначається, що Кириленка звільнено згідно з поданою ним заявою.

Раніше сьогодні голова фракції Слуга Народу Давид Арахамія повідомив, що Кириленка буде призначено на посаду голови Антимонопольного комітету України.

Ольга Піщанська, яка обіймала цю посаду з липня 2020 року, сьогодні подала до Ради заяву про звільнення.

Кириленко був призначений на посаду очільника Донецької області ще у липні 2019 року. Сьогодні Кабмін погодив його звільнення.

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