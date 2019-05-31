Зеленский уволил подозреваемого в получении взятки чиновника

Фото: npu.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отстранил от должности главу Коростенской райгосадминистрации Житомирской области Сергея Дмитрука, которого полиция подозревает в получении взятки. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте АП.

Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции Житомирской области, 23 апреля правоохранители задержали главу РГА и руководителя одного из отделов администрации при получении неправомерной выгоды.

В полиции сказали, что разоблачили коррупционную схему по решению земельных вопросов, которую организовали чиновники РГА.

Было открыто уголовное производство ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

По данным полиции, чиновники требовали 1500 долларов взятки за выделение двух земельных участков. Средства получали якобы в два этапа.

"23 апреля фигуранты были разоблачены после получения и распределения средств. Сумма второй части взятки - 800 долларов США", - сказано в сообщении.

Злоумышленники были задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, сообщили в полиции.

В пресс-службе полиции Житомирской области корреспонденту LIGA.net отказались по телефону отвечать на вопрос, на каком этапе находится расследование против Дмитрука, предложив направить письменный запрос.

Зеленский в своем распоряжении об отстранении чиновника сослался на ч. 3 ст. 154 УПК. Там сказано, что "вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом Украины, решается президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством".