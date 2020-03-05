Зеленский в интервью турецкому ТВ: Крым для нас - стратегический вопрос

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Крым – стратегический вопрос для Украины, без обсуждения которого нельзя говорить о территориальной целостности страны. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу ТРТ, передает пресс-служба ОП.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, вопрос Крыма остается самым сложным в переговорах с Россией.

"Когда я участвовал в нормандской встрече, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас - стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", - отметил президент.

Кроме того, по словам Зеленского, идет обсуждение с Россией вопроса прав крымских татар, которые находятся на территории оккупированного Крыма.

26 февраля Зеленский подписал указ о введении Дня сопротивления оккупации Крыма.