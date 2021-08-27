Зеленский в Кишиневе встретился с президентом Молдовы Санду: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский в Кишиневе встретился с президентом Молдовы Майей Санду. Стороны обсудили ряд экономических и политических вопросов, сообщает пресс-служба президента Зеленского.

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Он отметил, что Украина считает Молдову важным партнером.

"Мы считаем, что у нас не может быть никаких вопросов касательно наших дружеских отношений", – сказал президент, добавив, что Украина открыта к углублению отношений с Молдовой.

Собеседники обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, в частности по реализации инфраструктурных проектов.

Президенты положительно оценили работу, проведенную в рамках строительства пограничного мостового перехода через Днестр на украинско-молдавской границе.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электроэнергии.

Зеленский поблагодарил Санду за участие в саммите Крымской платформы.

Лидеры подчеркнули необходимость дальнейшего тесного сотрудничества в формате "ассоциированного трио" для углубления политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, а также для продвижения новых возможностей в рамках Восточного партнерства.

Зеленский прибыл на парад в Кишиневе в честь 30-летия независимости Молдовы за несколько минут до его окончания.

На брифинге он заявил, что Украина выступает за усиление присутствия сил НАТО в Черном море, она также призывает усилить военно-морское взаимодействие причерноморских государств.







Вадим Ребрина

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