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Зеленский в Кишиневе: Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 16:11
Зеленский в Кишиневе: Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море - Фото
Клаус Йоханнис, Владимир Зеленский, Майя Санду и Анджей Дуда на параде в Кишиневе (фото - пресс-служба ОП)

Украина выступает за усиление присутствия сил НАТО в Черном море, она также призывает усилить военно-морское взаимодействие причерноморских государств. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в Кишиневе на совместном брифинге и с президентами Молдовы Майей Санду, Румынии Клаусом Йоханнисом и Польши Анджеем Дудой.

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"Украина последовательно выступает за усиление присутствия в Черном море сил и средств НАТО, расширение программ совместных учений и тренировок", – сказал Зеленский.

Он отметил, что вокруг Украины остается высокой военная угроза: Беларусь используют на севере как дополнительный плацдарм, российские войска стоят в оккупированных Приднестровье, Абхазии и Северной Осетии, а из-за милитаризации временно оккупированного Крыма оказались под угрозой судоходство и торговля.

Зеленский считает, что эти вызовы надо решать вместе. Поэтому, отмечает президент, Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие причерноморских государств по линии военно-морских сил.

"Мы предлагаем нашим коллегам – и Румынии, и Молдове – также присоединиться к этой инициативе", – заявил президент.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский черное море нато анджей дуда майя санду Клаус Йоханнис
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