Крымская платформа может стать площадкой для деоккупации и других территорий – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Крымская платформа может стать площадкой для решения и других региональных конфликтов – не только для деоккупации украинского полуострова. Об этом он сказал во время визита в Молдову после торжеств в честь 30-летия независимости.
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После торжеств состоялась встреча глав четырех государств: Зеленского, президента Молдовы Майи Санду, президента Румынии Клауса Йоханниса и президента Польши Анджея Дуды. По результатам встречи главы государств выступили перед прессой.
Зеленский поблагодарил Молдову, Польшу и Румынию за участие в саммите Крымской платформы 23 августа, который, по словам президента, "дал старт великой амбициозной цели" – деоккупации украинского полуострова.
"Я говорил о том, что Крымская платформа может стать площадкой для поиска путей деоккупации и других территорий и решения других региональных конфликтов", – сказал Зеленский.
Также он заявил, что Украина заинтересована и готова стать активным участником инициативы Триморье.
"Как морское государство и ассоциированный член Евросоюза Украина сделает ее (инициативу, – ред.) более полной и более эффективной для всего региона", – отметил президент.
- 23 августа Санду участвовала в саммите Крымской платформы в Киеве и получила от Зеленского орден князя Ярослава Мудрого I степени.
- 27 августа Зеленский прибыл на парад в Кишиневе в честь 30-летия независимости Молдовы за несколько минут до его окончания.
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