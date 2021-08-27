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Крымская платформа может стать площадкой для деоккупации и других территорий – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 15:35
Крымская платформа может стать площадкой для деоккупации и других территорий – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот из видео Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Крымская платформа может стать площадкой для решения и других региональных конфликтов – не только для деоккупации украинского полуострова. Об этом он сказал во время визита в Молдову после торжеств в честь 30-летия независимости.

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После торжеств состоялась встреча глав четырех государств: Зеленского, президента Молдовы Майи Санду, президента Румынии Клауса Йоханниса и президента Польши Анджея Дуды. По результатам встречи главы государств выступили перед прессой.

Зеленский поблагодарил Молдову, Польшу и Румынию за участие в саммите Крымской платформы 23 августа, который, по словам президента, "дал старт великой амбициозной цели" – деоккупации украинского полуострова.

"Я говорил о том, что Крымская платформа может стать площадкой для поиска путей деоккупации и других территорий и решения других региональных конфликтов", – сказал Зеленский.

Также он заявил, что Украина заинтересована и готова стать активным участником инициативы Триморье.

"Как морское государство и ассоциированный член Евросоюза Украина сделает ее (инициативу, – ред.) более полной и более эффективной для всего региона", – отметил президент.

СПРАВКА. Триморье или Инициатива трех морей – международная экономическая и инфраструктурная инициатива, которая объединяет 12 стран Евросоюза, расположенных около Балтийского, Черного и Адриатического морей: Австрию, Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Венгрию, Хорватию и Чехию.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Молдова деоккупация крымская платформа
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