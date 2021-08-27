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Зеленский в последние минуты успел на парад в Молдове – видео, фото

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 14:58
Зеленский в последние минуты успел на парад в Молдове – видео, фото - Фото
Владимир Зеленский на параде в Кишиневе (фото - пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский прибыл на парад в Кишиневе в честь 30-летия независимости Молдовы за несколько минут до его окончания. Это было видно на трансляции парада на Facebook-странице президента Молдовы Майи Санду.

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Сегодня утром самолет украинской делегации не мог приземлиться из-за густого тумана в Кишиневе и пережидал непогоду в Одессе.

В итоге Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыли за несколько минут до окончания парада (на видео – 41:30). На сцене для высоких гостей Санду поприветствовала Зеленского рукопожатием.

Также опоздал на парад и президент Румынии Клаус Йоханнис. Он прибыл примерно за 15 минут до Зеленского (на видео – 25:15). Как пишет NewsMaker, самолет румынского лидера столкнулся с теми же проблемами, что и Зеленский.

Кроме Санду, Зеленского и Йоханниса на параде присутствовал президент Польши Анджей Дуда, который прибыл в Кишинев за день до Дня независимости Молдовы.

В пресс-службе Офиса президента сообщили, что главы государств после парада прошли по центральной улице Кишинева. Зеленский в поздравлении Санду пожелал мира, согласия и процветания молдавскому народу.

Он также поблагодарил Молдову за поддержку территориальной целостности и заверил: Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы в международно-признанных границах.

Читайте также: Санду включила отношения с Украиной в список приоритетов внешней политики Молдовы

Марк Сировой
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Клаус Йоханнис Владимир Зеленский самолет анджей дуда кишинев парад майя санду день независимости молдовы
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