Зеленский поедет в Молдову на 30-летие независимости. Пройдет встреча четырех президентов
Президент Владимир Зеленский посетит Кишинев и примет участие в торжествах в честь 30-летия независимости. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы Майи Санду.
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Сообщается, что Зеленский посетит Молдову 27 августа. Также запланирован визит в Молдову президента Румынии Клауса Йоханниса, а днем ранее, 26 августа, в Кишинев прилетит президент Польши Анджей Дуда.
Главы государств примут участие в торжествах в честь 30-летия независимости Молдовы на площади Великого национального собрания. Также состоится несколько двусторонних встреч и многосторонняя встреча четырех президентов, после которой будут сделаны заявления для прессы.
- 23 августа 2021-го Майя Санду участвовала в саммите Крымской платформы в Киеве и получила орден князя Ярослава Мудрого I степени от Зеленского.
- 24 августа в параде в честь Дня независимости в Киеве участвовали солдаты из роты Почетного караула Молдовы.
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