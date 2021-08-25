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Зеленский поедет в Молдову на 30-летие независимости. Пройдет встреча четырех президентов

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 12:09
Зеленский поедет в Молдову на 30-летие независимости. Пройдет встреча четырех президентов - Фото
Зеленский и Санду (Фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский посетит Кишинев и примет участие в торжествах в честь 30-летия независимости. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы Майи Санду.

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Сообщается, что Зеленский посетит Молдову 27 августа. Также запланирован визит в Молдову президента Румынии Клауса Йоханниса, а днем ранее, 26 августа, в Кишинев прилетит президент Польши Анджей Дуда.

Главы государств примут участие в торжествах в честь 30-летия независимости Молдовы на площади Великого национального собрания. Также состоится несколько двусторонних встреч и многосторонняя встреча четырех президентов, после которой будут сделаны заявления для прессы.

  • 23 августа 2021-го Майя Санду участвовала в саммите Крымской платформы в Киеве и получила орден князя Ярослава Мудрого I степени от Зеленского.
  • 24 августа в параде в честь Дня независимости в Киеве участвовали солдаты из роты Почетного караула Молдовы.

Читайте также: Санду включила отношения с Украиной в список приоритетов внешней политики Молдовы

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский майя санду кишинев анджей дуда
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