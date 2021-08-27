Самолет Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе из-за тумана. Улетел в Одессу
27.08.2021, 11:02
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Самолет президента Владимира Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного тумана, сейчас он находится в Одессе. Об этом сообщил LIGA.net пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
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Сегодня Зеленский вылетел в Молдову на День независимости. Однако из-за сильного тумана в Кишиневе самолет был вынужден уйти в Одессу, сообщил Никифоров.
"Сейчас ждем в Одессе. Как только метеоусловия в Кишиневе станут благоприятными для посадки самолета, полетим туда", – сказал пресс-секретарь президента.
- Весной между Украиной и Молдовой произошел скандал. 3 апреля в центре Кишинева похитили экс-судью Днепровского суда Киева Николая Чауса. По версии молдавских правоохранителей, к похищению причастны украинские спецслужбы.
- Президент Молдовы Майя Санду заявила, что похищение Чауса будет обсуждаться, но отношения с Украиной для Молдовы очень важны.
- 23 августа Санду участвовала в саммите Крымской платформы в Киеве и получила от Зеленского орден князя Ярослава Мудрого I степени.
- На 27 августа запланирован визит Зеленского в Кишинев для празднования 30-летия независимости Молдовы. Также планируется встреча четырех президентов: Санду, Зеленского, лидеров Польши Анджея Дуды и Румынии Клауса Йоханниса.
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