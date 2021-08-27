Самолет Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе из-за тумана. Улетел в Одессу

Самолет президента Владимира Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного тумана, сейчас он находится в Одессе. Об этом сообщил LIGA.net пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Сегодня Зеленский вылетел в Молдову на День независимости. Однако из-за сильного тумана в Кишиневе самолет был вынужден уйти в Одессу, сообщил Никифоров.

"Сейчас ждем в Одессе. Как только метеоусловия в Кишиневе станут благоприятными для посадки самолета, полетим туда", – сказал пресс-секретарь президента.

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Марк Сировой

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