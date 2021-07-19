Санду: Похищение Чауса будет обсуждаться, но отношения с Украиной для Молдовы очень важны

Вопрос о похищении в Кишиневе киевского экс-судьи Николая Чауса еще будет обсуждаться, но для Молдовы очень важны хорошие отношения с Украиной. Об этом в интервью российскому изданию Коммерсант заявила президент Молдовы Майя Санду.

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По словам Санду, МВД и прокуратура Молдовы еще работают над ситуацией с Чаусом, и вопрос будет обсуждаться с Украиной. "Да, было неприятно то, что случилось с этим судьей", – заявила она.

Также Санду отметила, что есть и другие серьезные вопросы между странами, например, вопрос Днестра, на решении которого Молдова будет настаивать и надеется на помощь ЕС. Озабоченность Молдовы вызывает возможное наращивание мощностей Днестровской ГЭС, расположенной в Украине, из-за чего могут обмелеть низовья реки.

"С другой стороны, нам очень важны хорошие отношения с Украиной, потому что у нас очень много общего, потому что для нас важна региональная безопасность, и мы будем искать решения по всем вопросам, которые есть" , – добавила Санду.

Денис Юдин

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