Санду: Похищение Чауса будет обсуждаться, но отношения с Украиной для Молдовы очень важны
Вопрос о похищении в Кишиневе киевского экс-судьи Николая Чауса еще будет обсуждаться, но для Молдовы очень важны хорошие отношения с Украиной. Об этом в интервью российскому изданию Коммерсант заявила президент Молдовы Майя Санду.
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По словам Санду, МВД и прокуратура Молдовы еще работают над ситуацией с Чаусом, и вопрос будет обсуждаться с Украиной. "Да, было неприятно то, что случилось с этим судьей", – заявила она.
Также Санду отметила, что есть и другие серьезные вопросы между странами, например, вопрос Днестра, на решении которого Молдова будет настаивать и надеется на помощь ЕС. Озабоченность Молдовы вызывает возможное наращивание мощностей Днестровской ГЭС, расположенной в Украине, из-за чего могут обмелеть низовья реки.
"С другой стороны, нам очень важны хорошие отношения с Украиной, потому что у нас очень много общего, потому что для нас важна региональная безопасность, и мы будем искать решения по всем вопросам, которые есть" , – добавила Санду.
- В августе 2016-го судья Днепровского райсуда Киева Чаус был разоблачен во взяточничестве. Рада дала согласие на задержание и арест, но судья успел сбежать. Интерпол разыскивает Чауса по линии "взяточничество".
- Весной 2017-го Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали). Украина затребовала экстрадицию. Осенью 2019-го МИД Молдовы заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране.
- 22 сентября 2020 года в САП сообщили, что Чаус оспаривает отказ тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона в предоставлении ему политического убежища.
- 3 апреля 2021 года сообщалось, что неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. 5 апреля МВД Молдовы заявило, что Чауса похитили иностранцы и выехали в Украину.
- 17 мая в интернете появилось видеообращение Чауса, где он заявляет, что похищения не было. Из видео не ясно, где и когда оно было записано.
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