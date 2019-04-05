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05.04.2019, 17:57

Зеленский: В нашей истории с анализами произошел казус

Зеленский: В нашей истории с анализами произошел казус - Фото
Владимир Зеленский (фото - Aндрей Гудзенко, LIGA.net)

У кандидата в президенты объяснили измененную с 2 апреля на 5 апреля дату сдачи анализов

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Измененная дата сдачи анализов кандидатом в президенты Владимиром Зеленским – это ошибка лаборатории, сообщили LIGA.net в штабе кандидата.

Подробнее объяснить там отказались.

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Позже в Facebook Зеленского появилось пояснение, что произошедшее – это "казус", а под постом кандидата – репост извинения лаборатории Eurolab, где сдавались анализы.

Ранее сегодня в Facebook кандидата в президенты опубликовали результаты его анализа на наркотические вещества. При этом на фото бланка с результатами изначально была указана дата взятия материалов – 2 апреля. Хотя известно, что анализы Зеленский сдавал сегодня, 5 апреля, утром.

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Теги: Владимир Зеленский, анализы
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