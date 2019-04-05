Зеленский сдал анализы 2 апреля, но заменил фото: теперь 5 апреля

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

На Facebook-странице кандидата в президенты Владимира Зеленского опубликовали результаты его анализа на наркотические вещества.

Ни одно из наркотических веществ в организме Зеленского, судя по этим результатам, не обнаружено.

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При этом на фото бланка с результатами из Евролаб изначально была указана дата взятия материалов – 2 апреля. Хотя известно, что анализы Зеленский сдавал сегодня, 5 апреля, утром.

После того, как пользователи в комментариях указали на этот момент, фото на странице заменили. Буквально в течение 5 минут появилось новое фото бланка Евролаба, на котором дата взятия материала исправлена на 5 апреля.

Также обращает на себя внимание то, что печать в новой версии документа стоит в другом месте.

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Также в Евролабе Зеленскому сообщили, что отправили его образцы для анализа в испанскую клинику.

Сегодня кандидаты на пост президента Петр Порошенко и Владимир Зеленскийсдали анализы на наркотики и алкоголь. Это было одним из условий, которые выдвинул Зеленский в ответ на предложение Порошенко провести дебаты.

Зеленский сдавал анализы в частной клинике Eurolab, принадлежащей Андрею Пальчевскому, который поддержал его в первом туре. При этом кандидат сдал только кровь.

Порошенко сдавал анализы в медпункте НСК Олимпийский. Президент сдал кровь, мочу и волосы, что должно обеспечить более полный и достоверный результат.

В штабе Порошенко считают, что Зеленский не выполнил обещания сдать анализы на алкогольную и наркозависимость, поскольку не предоставил все необходимые биоматериалы.