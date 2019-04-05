"Кровь на сувениры": у Порошенко не признали анализы Зеленского

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко считают, что оппонент Владимир Зеленский не выполнил обещания сдать анализы на алкогольную и наркозависимость, поскольку не предоставил все необходимые биоматериалы. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер штаба Олег Медведев.
"Мы считаем, что кандидат Зеленский не выполнил своего обещания и не сдал анализ так, как это предусмотрено медицинскими протоколами. И от имени штаба уполномочен заявить, что штаб Петра Порошенко еще раз рекомендует Владимиру Зеленскому понять, что предвыборная кампания - это не шоу и не съемки в кино... Он должен сдавать анализы не понарошку, а всерьез, и не выборочно", - заявил Медведев.
Он напомнил, что вчера и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун расписала, как нужно сдавать анализы.
"И странное нежелание Владимира Зеленского сдать весь необходимый биоматериал вызывает лишние вопросы... Речь идет о том, что, насколько нам известно, кандидат Зеленский не сдал волосы. А по версии Ульяны Супрун, именно волосы являются ключевым исследованием для выявления наркотиков, следов наркотических веществ, потому что в волосах они сохраняются около 90 дней", - отметил он.
Медведев напомнил, что сегодня утром анализы у Порошенко взяли две государственных и две частных лаборатории. По его словам, Порошенко к этому отнесся серьезно, в отличие от оппонента.
"Отлить немного крови на сувениры своим сторонникам не означает серьезно сдать анализы на алкогольную и наркотическую зависимость, как это предусмотрено действующими медицинскими протоколами", - подчеркнул он.
Медведев отметил, что собственник лаборатории Евролаб, которую выбрал Зеленский, является "политически заангажированной звездой каналов Виктора Медведчука". "Кроме того, он не скрывает своих политических симпатий лично к Зеленскому, поэтому нет никаких оснований считать, что в лаборатории Пальчевского смогут объективно рассмотреть результаты анализов Зеленского", - заявил Медведев.
Также, отметил Медведев, врач, непосредственно бравший у кандидата анализы, связан с Зеленским - снимался в сериале "Сваты". "Это еще раз ставит под сомнение вообще серьезность этой акции и, очевидно, достоверность анализов", - сказал он.