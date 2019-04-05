Экспресс-тест Порошенко, вердикт: президент не "под кайфом"

По результатам быстрого теста материалов действующего президента Украины Петра Порошенко ни одного психоактивного вещества не обнаружили. Об этом сообщил главврач Социотерапия Владимир Ярый, передает корреспондент LIGA.net.
Порошенко сдал материалы в четыре клиники. Анализы у президента взяли, помимо Киевской городской наркологической клинической больницы, специалисты клиник Борис, Медиком, Больницы скорой помощи.
В трансляции было видно, как медик предлагает Порошенко дать согласие на забор трех сред - крови, мочи и волос, после чего президент подписывает документы.
Порошенко отметил, что, по словам врачей, первые результаты "будут через несколько минут, следующие - через несколько часов", а более детальные - "через некоторое время".
Поскольку определены такие временные рамки, и во время визита президент выходил в другой кабинет, откуда не было стрима, можно предположить, что у Порошенко взяли на анализы не только кровь. Это должно дать более достоверный результат, чем один анализ крови.
Более детальное исследование будет проведено в ближайшие два часа. Для исследования волос может понадобиться до двух недель.
Соперник Порошенко на выборах президента, Владимир Зеленский, двумя часами ранее сдавал анализы в частной клинике Eurolab, принадлежащей Андрею Пальчевскому, который поддержал его в первом туре. Он отказался сдавать анализы в медпункте НСК Олимпийский якобы из-за возможной ангажированности сотрудников Минздрава.
Порошенко еще вечером 31 марта вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.