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05.04.2019, 10:30

Экспресс-тест Порошенко, вердикт: президент не "под кайфом"

Экспресс-тест Порошенко, вердикт: президент не "под кайфом" - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

По результатам быстрого теста материалов главы государства ни одного психоактивного вещества не обнаружено

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По результатам быстрого теста материалов действующего президента Украины Петра Порошенко ни одного психоактивного вещества не обнаружили. Об этом сообщил главврач  Социотерапия Владимир Ярый, передает корреспондент LIGA.net.

Порошенко сдал материалы в четыре клиники. Анализы у президента взяли, помимо Киевской городской наркологической клинической больницы, специалисты клиник Борис, Медиком, Больницы скорой помощи.

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В трансляции было видно, как медик предлагает Порошенко дать согласие на забор трех сред - крови, мочи и волос, после чего президент подписывает документы.

Порошенко отметил, что, по словам врачей, первые результаты "будут через несколько минут, следующие - через несколько часов", а более детальные - "через некоторое время".

Поскольку определены такие временные рамки, и во время визита президент выходил в другой кабинет, откуда не было стрима, можно предположить, что у Порошенко взяли на анализы не только кровь. Это должно дать более достоверный результат, чем один анализ крови.

Более детальное исследование будет проведено в ближайшие два часа. Для исследования волос может понадобиться до двух недель.

Соперник Порошенко на выборах президента, Владимир Зеленский,  двумя часами ранее сдавал анализы в частной клинике Eurolab, принадлежащей Андрею Пальчевскому, который поддержал его в первом туре. Он отказался сдавать анализы в медпункте НСК Олимпийский якобы из-за возможной ангажированности сотрудников Минздрава.

Порошенко еще вечером 31 марта вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, выборы, дебаты
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