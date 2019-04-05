Кровь у Зеленского взял бывший участник кулинарного шоу: фото

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кровь у кандидата в президенты Владимира Зеленского в клинике Eurolab брал на анализ бывший участник украинского кулинарного шоу Владислав Кирякулов. АТР сообщает, что Кирякулов в свое время был участником шоу Мастер Шеф-8.

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Фото: скриншот видео

На сайте клиники указано, что Кирякулов работает в Eurolab массажистом и доктором по общей гигиене, имеет стаж - десять лет.

Фото: скриншот видео

Кроме того, Кирякулов сыграл эпизодическую роль в пятом сезоне сериала "Сваты", который делает Студия Квартал 95.

Зеленский, который вчера отказался сдавать анализы в медпункте НСК Олимпийский в Киеве якобы из-за возможной ангажированности сотрудников Минздрава, пришел сегодня около 07:15 в клинику Eurolab. Клиника принадлежит Андрею Пальчевскому, который поддержал Зеленского в первом туре.

Он заявил, что "все прошло нормально, сдал кровь", и ушел из клиники еще до 08:00. "Кровь молодая... Глубокий анализ, через три дня мы получаем результаты по электронной почте, всем покажем", - сказал кандидат.

Конкурент Зеленского на выборах президента, действующий глава государства Петр Порошенко еще вечером 31 марта вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.