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05.04.2019, 11:20

Кровь у Зеленского взял бывший участник кулинарного шоу: фото

Кровь у Зеленского взял бывший участник кулинарного шоу: фото - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Зеленский в Eurolab сдал анализы бывшему участнику шоу Мастер Шеф, который в клинике работает массажистом

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Кровь у кандидата в президенты Владимира Зеленского в клинике Eurolab брал на анализ бывший участник украинского кулинарного шоу Владислав Кирякулов. АТР сообщает, что Кирякулов в свое время был участником шоу Мастер Шеф-8.


Фото: скриншот видео
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На сайте клиники указано, что Кирякулов работает в Eurolab массажистом и доктором по общей гигиене, имеет стаж - десять лет.


Фото: скриншот видео

Кроме того, Кирякулов сыграл эпизодическую роль в пятом сезоне сериала "Сваты", который делает Студия Квартал 95.

Зеленский, который вчера отказался сдавать анализы в медпункте НСК Олимпийский в Киеве якобы из-за возможной ангажированности сотрудников Минздрава, пришел сегодня около 07:15 в клинику Eurolab. Клиника принадлежит Андрею Пальчевскому, который поддержал Зеленского в первом туре.

Он заявил, что "все прошло нормально, сдал кровь", и ушел из клиники еще до 08:00. "Кровь молодая... Глубокий анализ, через три дня мы получаем результаты по электронной почте, всем покажем", - сказал кандидат.

Конкурент Зеленского на выборах президента, действующий глава государства Петр Порошенко еще вечером 31 марта вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.

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Теги: Владимир Зеленский, дебаты
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