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Зеленский в парламенте Австралии: Десятки лет не было такой угрозы ядерных ударов

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 12:04
Зеленский в парламенте Австралии: Десятки лет не было такой угрозы ядерных ударов - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Сейчас наивысшая угроза ядерных ударов в мире за десятки лет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Австралии.

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"Десятки лет не было такой угрозы ядерных ударов, как сейчас. Поскольку представители России – чиновники и государственные пропагандисты – открыто обсуждают возможность применения ядерного оружия против тех, кто не хочет подчиняться российским требованиям", – сказал президент.

По его словам, Россия вернула худшие страницы ХХ века и самые большие угрозы того времени. Он подчеркнул: судьба глобальной безопасности решается сейчас, ведь никто не способен управлять ветрами и осадками, а значит и никто в любой точке Земли не может обезопаситься от радиационного загрязнения в случае применения ядерного оружия.

Зеленский подчеркнул: у мира нет другого пути гарантировать глобальную безопасность, кроме как принудить Россию к миру. По его словам, если РФ не остановить, то ее примеру могут последовать другие страны, которые хотят войны с соседями. 

"Государство, которое не сторонится от ядерного шантажа, должно сразу получать такие санкции, которые продемонстрируют, что шантаж имеет разрушительные последствия для шантажиста", – сказал он.

Зеленский считает, что миру также нужен инструментарий, чтобы быстро привлекать к ответственности такие государства. Он добавил, что лидерство Австралии может быть незаменимым в модернизации глобальной архитектуры безопасности.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский ядерное оружие парламент австралии
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