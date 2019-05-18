Зеленский: Верю, что мы освободим родину крымских татар

Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

Избранный президент Владимир Зеленский у себя в Facebook напомни, что 18 мая - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа - никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму. Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день. Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации", - написал он.

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Ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что крымские татары не стремятся получить от России компенсацию за незаконную послевоенную депортацию.

"Мы не ставим себе целью, чтобы в результате признания депортации крымских татар геноцидом Россия выплатила нам какую-то компенсацию. Нам не нужна их компенсация, мы только хотим, чтобы они покинули нашу территорию и позволили спокойно жить на своей земле", - сказал Джемилев.

Вместе с тем он подчеркнул, что официальное признание депортации крымских татар актом геноцида имеет большое моральное значение.

"Именно сейчас, когда правопреемница СССР, который совершил это преступление, творит новые злодеяния, важно напомнить, что это государство уже делало подобное", - отметил депутат.

16 мая в дом Джемилева в Бахчисарае приходили силовики оккупационной администрации РФ в Крыму.