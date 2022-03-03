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Зеленский: Весь мир опоздал с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 19:35
Зеленский: Весь мир опоздал с Украиной - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Весь мир опоздал предпринять шаги, чтобы не допустить нового нападения России на Украину. Об этом заявил на пресс-конференции для иностранных журналистов президент Владимир Зеленский.

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По его словам, вопрос в нерешительности мира, ведь мир – сильнее военных президента России Владимира Путина.

"Весь мир опоздал с Украиной. Весь мир опоздал. И пусть они простят, но им (мировым лидером, – ред.) сказал об этом их народ, не мой народ. Вы видели, что на всех площадях происходит, как поддерживают (Украину, – ред.)", – сказал Зеленский.

По словам президента, весь мир должен понимать, что опоздал с нынешней политикой. И тут вопрос не в отношении к Украине, отметил он.

"Уверен, что хорошо относятся в большинстве своем все эти народы и лидеры. Но никто не рассчитывал, что в современном мире человек может вести себя как зверь. Вот и все", – подытожил Зеленский.

Марк Сировой
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Владимир Зеленский война владимир путин мир
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