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Зеленский объяснил, почему ветировал закон о кастрации педофилов

Зеленский объяснил, почему ветировал закон о кастрации педофилов - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)
05.09.2019, 13:24

Президент попросил Верховную Раду доработать законопроект

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду свои предложения к закону о принудителной химической кастрации педофилов после того, как не подписал проект.

Зеленский объяснил, что наложил вето на закон по трем причинам:

1. Риск для жизни и здоровья осужденных

Законом не был четко определен порядок применения наказания. В такой ситуации, считает президент, химический препарат может быть введен лицам, у которых есть к нему противопоказания. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению состояния здоровья или смерти осужденного.  

2. Возможное незаконное вмешательство в личную жизнь преступников

В законопроекте предлагается создать реестр осужденных педофилов, однако это запрещено законом о защите персональных данных. Частью первой статьи 7 запрещается обработка персональных данных об осуждении к уголовному наказанию, а также данных, касающихся здоровья, половой жизни, биометрических или генетических данных человека.

3. Много пробелов в проекте

В целом, Зеленский отметил, что законопроект не соответствует принципу правовой определенности. Например, в нем не значится, какие именно персональные данные педофила должны быть опубликованы в публичном реестре.

Президент попросил Раду учесть замечания – и отправил законопроект на доработку.

  • 11 июля закон авторства бывшего нардепа от фракции Радикальная партия Олега Ляшко о принудительной кастрации педофилов был принят Верховной Радой.
  • Согласно проекту, наказание заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов с целью уменьшить либидо и сексуальную активность.
  • Законом также было предусмотрено создание публичного реестра лиц, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

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Владимир Зеленский законопроект вето рада педофил кастрация
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