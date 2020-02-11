Зеленский: Влияние Сороса на Украину - преувеличение

Джордж Сорос (фото - ЕРА)

Президент Владимир Зеленский не чувствует влияния американского миллиардера Джорджа Сороса на Украину. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, он никогда не встречался с Соросом и точно не один из "соросят". Президент заявил, что слышал этот термин, который некоторые депутаты из Слуги народа используют в отношении нынешнего Кабмина, и воспринимает его с юмором. Вопрос якобы существующего влияния Сороса на Украину он считает преувеличением.

В то же время, Зеленскому не нравится ситуация, когда все правительство "одинаковое". Президент считает, что должны быть разные точки зрения и разные прогнозы, поэтому в правительстве должны быть и "соросята", и "антисоросята", и, работая вместе, члены правительства должны в первую очередь выполнять свои задачи.

Джордж Сорос - финансист, известный созданием и поддержкой ряда культурных и научно-образовательных фондов, продвигающих ценности либеральной демократии. В Украине Сорос финансировал ряд проектов через фонд "Відродження" и получил из рук пятого президента Петра Порошенко Орден Свободы. Имя Сороса часто используют в конспирологических теориях в разных странах, включая Россию, как внешнюю враждебную силу, которая якобы стремится нанести вред под видом помощи.

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