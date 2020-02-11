Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский: Влияние Сороса на Украину - преувеличение

Зеленский: Влияние Сороса на Украину - преувеличение - Фото
Джордж Сорос (фото - ЕРА)
11.02.2020, 12:31

Термин "соросята" президент воспринимает с юмором

Президент Владимир Зеленский не чувствует влияния американского миллиардера Джорджа Сороса на Украину. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, он никогда не встречался с Соросом и точно не один из "соросят". Президент заявил, что слышал этот термин, который некоторые депутаты из Слуги народа используют в отношении нынешнего Кабмина, и воспринимает его с юмором. Вопрос якобы существующего влияния Сороса на Украину он считает преувеличением.

В то же время, Зеленскому не нравится ситуация, когда все правительство "одинаковое". Президент считает, что должны быть разные точки зрения и разные прогнозы, поэтому в правительстве должны быть и "соросята", и "антисоросята", и, работая вместе, члены правительства должны в первую очередь выполнять свои задачи.

Джордж Сорос - финансист, известный созданием и поддержкой ряда культурных и научно-образовательных фондов, продвигающих ценности либеральной демократии. В Украине Сорос финансировал ряд проектов через фонд "Відродження" и получил из рук пятого президента Петра Порошенко Орден Свободы. Имя Сороса часто используют в конспирологических теориях в разных странах, включая Россию, как внешнюю враждебную силу, которая якобы стремится нанести вред под видом помощи.

Читайте также: "Зростають у гніздечку соросята": как Джорджа Сороса делают главным врагом Украины

Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский джордж сорос соросята
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 