Зеленский вручил бойцам награду "Крест боевых заслуг". В том числе, за Антоновский мост

Президент Владимир Зеленский наградил знаком Главы государства "Крест боевых заслуг" украинских воинов, проявивших себя в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Награждение состоялось в сессионном зале Верховной Рады во время торжественной части пленарного заседания по случаю Дня Украинской Государственности.

В частности, награду Главы государства получила снайпер 2-й категории, старший матрос Елена Заблоцкая, которая, рискуя своей жизнью, на собственных плечах эвакуировала военнослужащего для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Награжден и командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, который с начала полномасштабного вторжения РФ лично руководил обороной Киева и области.

Сейчас Сырский исполняет служебные обязанности в должности командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Под его непосредственным руководством взят под огневой контроль Антоновский и Каховский мосты. Кроме того, были разрушены логистические поставки врага, что препятствует ему в создании ударных группировок. Также благодаря умелому руководству Сырского все попытки противника построить понтонную переправу вблизи Дарьевского моста через реку Ингулец не имели успеха.

Награду получил командующий войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Андрей Ковальчук. Под его руководством было спланировано огневое поражение противника в Херсонской области, уничтожена логистическая инфраструктура врага, склады с боеприпасами, командные пункты и центры управлений противника, "что делает невозможным дальнейшее передвижение российского войска в Херсонской области".

Крестом боевых заслуг также награжден старший лейтенант Дмитрий Линник, который в мае – июне 2022 года руководил обороной населенного пункта Николаевка Луганской области. В июне он организовал и возглавил обезвреживание диверсионно-разведывательной группы, взяв в плен девять военнослужащих противника. Были сорваны планы врага по окружению и уничтожению подразделений, осуществлявших оборону Северодонецка и Лисичанска в течение двух месяцев.

Награжден и майор Руслан Марышев, который с 24 февраля до сих пор выполняет боевые задачи по отражению вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях. Подчиненные ему подразделения уничтожили значительное количество живой силы и техники противника. Бойцы не давали врагу возможности протиснуться вглубь нашей обороны.

Награду получил главный сержант Сергей Мищенко, командир отделения взвода противотанковых ракетных комплексов. Мобильный расчет ПТРК "Стугна-П" под его командованием продемонстрировал высокую результативность. В частности, в ходе боевых столкновений с противником в районе населенного пункта Подлесное Луганской области Сергей Мищенко уничтожил живую силу противника и боекомплект. Всего под непосредственным руководством военнослужащего было уничтожено 14 единиц бронированной техники врага, в том числе восемь танков.

Также награжден капитан Дмитрий Береговой, подразделение которого постоянно выполняло задачи по уничтожению живой силы и техники, опорных пунктов противника на востоке Украины. В ходе операций подразделение также захватывало технику и военнослужащих РФ, в том числе офицеров.

Награжден полковник Евгений Булацик, который с первых дней вооруженной агрессии РФ, несмотря на массированные удары по аэродрому базирования и серьезные разрушения инфраструктуры, не допустил прекращения выполнения боевых задач подчиненной бригадой. За время боевых действий в качестве командира экипажа Су-24М совершил 51 вылет, из которых 42 – боевых. Во время вылетов было уничтожено значительное количество личного состава и техники врага.

Среди награжденных – бригадный генерал Андрей Гнатов, умело управляющий воинскими частями и подразделениями оперативной группировки войск "Приморье" во время проведения оборонной операции на территории Николаевской и Херсонской областей. Нанесенный удар заставил врага отказаться от наступательных действий и остановиться на определенных рубежах. Кроме того, подчиненные генералу войска возобновили контроль над пятью населенными пунктами Херсонской области. Во время операций враг понес значительные потери техники и живой силы.

Лейтенант медицинской службы Юлия Головня с начала полномасштабной агрессии России находилась прямо в районе ведения боевых действий в Луганской области. Была начальником эвакуационного экипажа, в частности, лично под постоянными обстрелами выносила раненых и травмированных с передовых позиций и доставляла их в точку эвакуации медицинским транспортом. Ее экипаж спас большое количество личного состава мотопехотного батальона и приданых подразделений.

Награжден и бригадный генерал Михаил Драпатый, с 24 февраля участвующий в отражении вооруженной агрессии России. Военные части и подразделения оперативной группировки войск "Каховка" под командованием генерала освободили ряд населенных пунктов Херсонской и Днепропетровской областей и продвинулись вглубь обороны противника на расстояние от шести до 23 км. Эта оперативная группировка уничтожила около 140 военнослужащих противника, 13 были взяты в плен. Также было уничтожено значительное количество разной техники.

Командир гранатометного отделения, сержант Павлина Николаевич, в июне этого года в Луганской области помогала останавливать врага, который преобладал в количестве личного состава и техники, и срывать вражеские наступления. 23 июня вблизи населенного пункта Верхнекаменка во время наступления противника открыла огонь из гранатомета и лично уничтожила один БМП-2 и пятерых пехотинцев. Попав в окружение, руководила отведением группы в безопасное место, сохранив жизнь и здоровье сослуживцев.

Также отмечен младший сержант Александр Рогачевский, благодаря умелым действиям которого были уничтожены боекомплекты и техника врага. В июне в районе Северодонецка, рискуя жизнью, он прикрыл эвакуацию групп специального назначения из промышленной зоны города и принял участие в остановке прорыва врага, чтобы предотвратить окружение наших войск вблизи Лисичанска. Во время боя Рогачевский оттащил раненого командира группы в безопасное место для оказания медицинской помощи.

Подполковник Павел Розлач с начала полномасштабного вторжения РФ руководил личным составом при ведении врагом наступательных действий в Херсонской области. Умело организовывал огневые засады для техники противника. Его значительный боевой опыт спас сотни жизней военнослужащих. Подполковник использует нестандартную тактику ведения боевых действий. При его участии был освобожден ряд населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях.

Среди награжденных – старший лейтенант Анатолий Танцюра, командир артиллерийской боевой части среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко", участвующий в отражении российской агрессии. Благодаря инициативности Танцюры постоянно производится огневое поражение береговых и воздушных целей. В общей сложности было уничтожено около 800 человек и более 30 единиц боевой техники. Кроме того, сбиты пять крылатых ракет врага. Танцюра лично руководил обезвреживанием двух обнаруженных плавучих мин.

Полковник Николай Мишакин успешно выполнял боевые задачи по недопущению прорыва российских войск в Киевской области, в результате чего было уничтожено более 10 единиц бронетехники и большое количество живой силы противника. Во время боев в Луганской области благодаря действиям Мишакина эвакуированы и спасены жизни около 25 семей. Полковник также активно участвовал в боях на Северодонецком направлении.

Штаб-сержант Роман Паламарчук выполнял боевые задания в Киевской области. Благодаря его профессионализму группа военнослужащих отразила атаки вражеских ДРГ и уничтожила технику противника. Паламарчук также участвовал в боях в Харьковской области. Умелые и решительные действия украинских защитников обеспечили огневое прикрытие пограничников и помогли остановить наступление противника.

Также отмечен полковник Олег Федоров, который организовывал и выполнял боевые задания в рамках оперативно-боевого мероприятия Тессей в Запорожской области. Благодаря умелому управлению и организации этих мероприятий, подчиненный личный состав обнаруживал места скопления и маршруты передвижения техники и живой силы противника, определял координаты, которые в рамках взаимодействия передавали в артиллерийское подразделение ВСУ. Осуществлялась корректировка артиллерийского огня по выявленным целям.

Майор Денис Нохрин участвовал в боях вблизи Рубежного в Луганской области. Благодаря его мужественным действиям удалось отразить атаку противника, уничтожить около 20 оккупантов и вывести из окружения военнослужащих 4-й патрульной роты. Нохрин также смог организовать скрытую переправу своего подразделения через реку Северский Донец. Оставаясь незамеченным, его батальон занял намеченные оборонительные рубежи в районе населенных пунктов Сиротино и Метелкино.

Вадим Ребрина

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