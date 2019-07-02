Зеленский встретился с Фриланд: о чем говорили

Владимир Зеленский и Христя Фриланд (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский в Канаде встретился с главой МИД этой страны Христей Фриланд, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент поблагодарил Канаду за всестороннюю поддержку Украины на двухстороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности Большой восьмерки и ООН", - сказано в сообщении.

Кроме того, Зеленский и Фриланд "подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противостояния российской агрессии".

Президент также подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным.

Как ранее сегодня сообщалось, президент с первой леди Еленой Зеленской прибыли авиарейсом в Канаду, где у главы государства запланированы встречи с руководством страны, бизнесом и диаспорой.