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02.07.2019, 17:34

Зеленский встретился с Фриланд: о чем говорили

Зеленский встретился с Фриланд: о чем говорили - Фото
Владимир Зеленский и Христя Фриланд (фото - пресс-служба президента)

Президент поблагодарил Канаду за поддержку и обсудил с главой МИД противостояние российской агрессии

Президент Владимир Зеленский в Канаде встретился с главой МИД этой страны Христей Фриланд, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент поблагодарил Канаду за всестороннюю поддержку Украины на двухстороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности Большой восьмерки и ООН", - сказано в сообщении.

Кроме того, Зеленский и Фриланд "подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противостояния российской агрессии".

Президент также подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным.

Как ранее сегодня сообщалось, президент с первой леди Еленой Зеленской прибыли авиарейсом в Канаду, где у главы государства запланированы встречи с руководством страны, бизнесом и диаспорой. 

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Теги: Христя Фриланд, Владимир Зеленский
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