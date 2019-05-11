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11.05.2019, 12:06

Зеленский встретился с послом Китая: фото

Зеленский встретился с послом Китая: фото - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Говорили о дружбе, сотрудничестве, опыте и инвестициях

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Избранный президент Владимир Зеленский встретился с послом Китая Ду Веем, сообщается в Twitter Зеленского.

"Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношениях между нашими странами", - сказано в сообщении. Также отмечается, что для Украины важны опыт и инвестиции Китая.

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Теги: Владимир Зеленский, Китай, посол кнр
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