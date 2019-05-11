Зеленский встретился с послом Китая: фото

Избранный президент Владимир Зеленский встретился с послом Китая Ду Веем, сообщается в Twitter Зеленского.
"Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношениях между нашими странами", - сказано в сообщении. Также отмечается, что для Украины важны опыт и инвестиции Китая.
Мав зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм. Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами. Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції. pic.twitter.com/AYOTklICJV— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 11 травня 2019 р.
Ранее сегодня команда Зеленского опубликовала новое видео. На этот раз в мини-кино показан сюжет из села, где люди донимают претензиями победившего на неких выборах бородатого чиновника, который теперь отмежевался от их проблем. В итоге его окружают и "прижимают к стенке".