Зеленский встретится с президентом Польши в Варшаве 3 мая

3 мая состоится визит президента Владимира Зеленского в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба президента Польши.

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Зеленский примет участие в праздновании 230-летия конституции Польши и проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

В августе планируется ответный визит Дуды в Украину, во время празднования Дня независимости.

Денис Юдин

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