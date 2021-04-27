Зеленский встретится с президентом Польши в Варшаве 3 мая
27.04.2021, 11:30
Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото: пресс-служба президента)
3 мая состоится визит президента Владимира Зеленского в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба президента Польши.
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Зеленский примет участие в праздновании 230-летия конституции Польши и проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.
В августе планируется ответный визит Дуды в Украину, во время празднования Дня независимости.
- 10 апреля Зеленский посетил с визитом Турцию.
- 16 апреля Зеленский провел в Париже встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
- В мае ожидается визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.
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