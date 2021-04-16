Зеленский прилетел в Париж на срочные переговоры: что будут обсуждать – видео, фото
Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с рабочим визитом во Францию. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба президента.
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Сегодня, 16 апреля, пройдут трехсторонние переговоры Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая присоединится к их беседе по видеосвязи.
Пресс-служба Офиса президента сообщает, что в Елисейском дворце началась встреча Зеленского и Макрона, а примерно в 16:00 к ним подключится из Берлина Меркель.
Стороны обсудят наращивание российских сил у границ Украины и реформы в стране, "особенно по созданию независимой и заслуживающей доверия судебной системы".
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули з робочим візитом до Франції. pic.twitter.com/oir1MXKyll— Офіс Президента (@APUkraine) April 16, 2021
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- В тот же день трехсторонние переговоры провели Макрон, Меркель и президент РФ Владимир Путин, обсуждалась в том числе и эскалация на Донбассе.
- 12 апреля США и НАТО заявили, что Россия должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ Украины.
- 13 апреля президент США Джо Байден позвонил Путину. Он призвал сбавить напряженность на границе с Украиной и предложил Путину встретиться "в третьей стране".
- Перед визитом Зеленского в Париж в офисе Макрона заявили, что суверенитет Украины находится под угрозой.
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