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Зеленский прилетел в Париж на срочные переговоры: что будут обсуждать – видео, фото

16.04.2021, 13:53
Зеленский прилетел в Париж на срочные переговоры: что будут обсуждать – видео, фото - Фото
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с рабочим визитом во Францию. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба президента.

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Сегодня, 16 апреля, пройдут трехсторонние переговоры Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая присоединится к их беседе по видеосвязи.

Пресс-служба Офиса президента сообщает, что в Елисейском дворце началась встреча Зеленского и Макрона, а примерно в 16:00 к ним подключится из Берлина Меркель.

Стороны обсудят наращивание российских сил у границ Украины и реформы в стране, "особенно по созданию независимой и заслуживающей доверия судебной системы".

Денис Юдин
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Владимир Зеленский Ангела Меркель рабочий визит франция эмманюэль макрон Елена Зеленская
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