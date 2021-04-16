Зеленский прилетел в Париж на срочные переговоры: что будут обсуждать – видео, фото

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с рабочим визитом во Францию. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 16 апреля, пройдут трехсторонние переговоры Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая присоединится к их беседе по видеосвязи.

Пресс-служба Офиса президента сообщает, что в Елисейском дворце началась встреча Зеленского и Макрона, а примерно в 16:00 к ним подключится из Берлина Меркель.

Стороны обсудят наращивание российских сил у границ Украины и реформы в стране, "особенно по созданию независимой и заслуживающей доверия судебной системы".

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули з робочим візитом до Франції. pic.twitter.com/oir1MXKyll — Офіс Президента (@APUkraine) April 16, 2021

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.