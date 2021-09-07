Зеленский ввел в действие изменения в санкционные списки СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о внесении изменений в санкционные списки — изменены личные данные двух фигурантов. Об этом говорится в указах президента, опубликованных на его сайте.

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В частности речь идет о подполковнике российской армии Иване Кузнецове и пособнице оккупантов в Крыму Ольге Калининой.

В данных Кузнецова уточнили, что он гражданин РФ, а также его год рождения — 1975-й.

В данных Калининой, которая в решении СНБО названа "секретарем территориальной избирательной комиссии Первомайского района" Крыма, изменено все, кроме фамилии, имени и отчества.

В 2018 году СМИ писали, что в санкционный список СНБО была ошибочно внесена киевлянка Ольга Калинина – однофамилица пособницы оккупантов из Крыма. Очевидно, в этом году данные двух Калининых снова перепутали.

24 августа Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня 2021 года о применении персональных специальных экономических и других санкций против российских пропагандистов, боевиков ЧВК Вагнера, оккупантов в Крыму, депутатов Госдумы РФ, бизнесменов.

Вадим Ребрина

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