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Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании в Украине кибервойск

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 21:26
Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании в Украине кибервойск - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о неотложных мерах по киберобороне страны. Указ опубликован на сайте президента.

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Кибервойска будут созданы в системе Минобороны.

Кабмину поручили провести расчет потребностей в материально-технических и финансовых ресурсах, необходимых для создания и функционирования кибервойск, а также потребностей в комплектовании личного состава кибервойск "с учетом оптимального соотношения военнослужащих, работников Минобороны, а также зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц".

По результатам расчетов в течение двух месяцев Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по созданию кибервойск.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский снбо кибервойска
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