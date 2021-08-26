Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании в Украине кибервойск
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о неотложных мерах по киберобороне страны. Указ опубликован на сайте президента.
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Кибервойска будут созданы в системе Минобороны.
Кабмину поручили провести расчет потребностей в материально-технических и финансовых ресурсах, необходимых для создания и функционирования кибервойск, а также потребностей в комплектовании личного состава кибервойск "с учетом оптимального соотношения военнослужащих, работников Минобороны, а также зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц".
По результатам расчетов в течение двух месяцев Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по созданию кибервойск.
- В феврале киберзащита Украины пресекла хакерскую атаку через зараженные документы. В СНБО связывали ее с одной из хакерских группировок из России.
- 31 мая президент Владимир Зеленский анонсировал создание президентского университета, который будет готовить и специалистов по кибербезопасности.
- В июне секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал создание в Украине кибервойск.
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