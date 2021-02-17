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Зеленский ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Лапутину

17.02.2021, 20:44
Зеленский ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Лапутину - Фото
Юлия Лапутина (Фото: LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны министра по делам ветеранов Юлию Лапутину. Об этом говорится в указе №56/2021, опубликованном на сайте президента.

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"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю ... ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутина Юлию Анатольевну – министра по делам ветеранов Украины", – говорится в документе.

В указе отмечено, что он вступает в силу со дня опубликования – 17 февраля.

Лапутина работала в СБУ, вторая в истории Украины женщина, получившая звание генерала. В сентябре – декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в зоне АТО (сейчас – ООС) на Донбассе и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований. Была руководителем Директората коммуникаций и информполитики Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

  • 18 декабря 2020 года Лапутину назначили министром по делам ветеранов.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский снбо Юлия Лапутина
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