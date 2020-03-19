Зеленский ввел в состав СНБО министра по вопросам реинтеграции Донбасса

Президент Владимир Зеленский подписал указ №99/2020 об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Этим указом президент вводит в состав СНБО министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова.
В документе говорится: "ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.