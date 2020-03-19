Зеленский ввел в состав СНБО министра по вопросам реинтеграции Донбасса

Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ №99/2020 об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Этим указом президент вводит в состав СНБО министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова.

В документе говорится: "ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

18 сентября 2019 года Резников был назначен политическим переговорщиком от Украины на переговорах в Минске.

12 марта Кабмин разделил министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на два ведомства. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий возглавил Резников.