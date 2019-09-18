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Резников назначен политическим переговорщиком по Донбассу

Резников назначен политическим переговорщиком по Донбассу - Фото
Алексей Резников (фото - пресс-служба КГГА)
18.09.2019, 15:24

Киевский юрист будет вести переговоры в политической подгруппе "Минска"

Еще одним политическим переговорщиком от Украины на минской площадке по урегулировании вооруженного конфликта Россия vs. Украина стал юрист Алексей Резников. Указ президента Владимира Зеленского о его назначении опубликован на сайте главы государства.

В документе уточняется, что Резников пришел в рабочую подгруппу "Минска" по политическим вопросам вместо назначенного 19 июня Александра Моцика.

Резников родился 18 июня 1966 года во Львове. Служил в парашютно-десантной службе ВВС СССР, закончил с отличием юрфак Львовского университета им. Франко по специальности "правоведение". Заслуженный юрист Украины, профессор кафедры публичного права юрфака Международного Соломонова университета.

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Представлял интересы клиентов в Верховном суде, Высшем хозсуде, Высшем административном суде и в Спортивном арбитраже в Лозанне. Резников известен также тем, что вместе с Сергеем Власенко в 2004 году он защищал интересы кандидата в президенты Виктора Ющенко в Верховном суде.

Был депутатом Киевсовета VI и VII созывов. В 2014-2015 годах - секретарь Киевсовета, с 2015-го - советник мэра Киева, с апреля 2016-го - замглавы КГГА по вопросам производства самоуправляющихся полномочий. Мастер спорта Украины по автоспорту.

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