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Бессмертный о Минске: Используется как имитационная площадка

Бессмертный о Минске: Используется как имитационная площадка - Фото
Роман Бессмертный (Фото: скриншот 24 канал/YouTube)
20.08.2019, 21:37

Политик отмечает вялость в реакции ТКГ на нарушения договоренностей противоположной стороной

Переговоры в Минске о войне в Донбассе продолжат использовать как имитационную площадку. Об этом заявил бывший переговорщик в ТКГ Роман Бессмертный в интервью Deutsche Welle.

Он отметил, что если не делать Минск действенным, то надо предлагать другой формат переговоров.

"То, как сейчас отнеслись ко мне - свидетельство того, что Минск и далее будет использоваться как имитационная площадка... Я требовал четкости позиций, жесткости и конструктивности позиций. К сожалению, в ответ я вижу определенную расхолодженность, вялость в реакции на нарушения договоренностей противоположной стороной", - сказал Бессмертный.

Политик добавил, что это свидетельствует о том, что политическое руководство не считает необходимым превращать Минск в действенный механизм решения проблем.

  • 13 августа 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Бессмертного.
  • У Зеленского сообщили, что Бессмертного отстранили потому, что Кучма и команда президента формируют "наиболее эффективную команду" для переговоров в Минске. 
  • 15 августа Бессмертный заявил, что у Зеленского нет "дорожной карты" по Донбассу.

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