У Зеленского нет "дорожной карты" по Донбассу - Бессмертный

Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-переговорщик трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный заявил, что не видел "дорожной карты" по урегулированию ситуации в Донбассе у команды президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью ВВС Украина.

Журналисты спросили политика о том, видел ли он "дорожную карту", о которой говорили раньше в пресс-службе президента. Бессмертный отреагировал риторическим вопросом.

"Скажите мне, пожалуйста, а кто напишет этот документ?" - ответил политик.

Ранее секретарь РНБО Александр Данилюк в интервью BBC News Україна не смог объяснить, почему дорожная карта до сих пор не обнародована.

BBC News Україна не смог объяснить, почему дорожная карта до сих пор не обнародована. 6 июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила в Facebook, что дорожная карта по Донбассу существует и будет опубликована после 19 июня.

13 августа 2019 года президент уволил Бессмертного.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что Зеленский отстранил Бессмертного от участия в минской переговорной группе потому, что Кучма и команда президента формируют "наиболее эффективную команду" для переговоров в Минске.

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