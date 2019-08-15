Бессмертный: Хотел предложить Зеленскому модель прекращения войны

Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший переговорщик в трехсторонней контактной группе Минска Роман Бессмертный заявил, что хотел предложить президенту Владимиру Зеленскому другую модель прекращения войны в Донбассе. Об этом он сказал в интервью Главкому.

"Все это время с начала своей работы после последнего возвращения из Минска готовил проект закона, в котором хотел предложить президенту принципиально иную модель разрешения конфликта, модель для прекращения этой войны. В конце прошлой недели я встретился с будущими членами комитета, который планируют создать - по вопросам реинтеграции Донбасса, деоккупации Крыму, прав национальных меньшинств. На встрече мы тоже обсуждали эти вещи", - отметил Бессмертный.

Он не стал называть фамилии, с кем встречался. "Потому что, во-первых, я не знаю, будут именно они работать в этом комитете, во-вторых, подтвердится ли от них информация", - уточнил Бессмертный.

Отвечая на вопрос, о чем говорится в законопроекте, Бессмертный сказал: "Детали раскрывать не могу. Но для понимания скажу: предлагаю кардинальное изменение подходов к решению вопроса войны. Мы почему-то продолжаем рассматривать только оккупированную зону, а я рассматриваю Донецкую область, как всю Донецкую область, Луганскую область, как всю Луганскую область, то есть - полноценные регионы Украины с соответствующим отношением и подходом к ним. Я эту вещь уже проговорил даже с секретарями министерств".

По его словам, он начал "настраивать инструменты, которые могли бы работать для внедрения в жизнь этого закона". "Это прорабатывалось, наводились мосты также с европейскими структурами. Философию этого законопроекта я раскрывать сейчас не буду, поскольку не влияю на процессы и не хочу дискредитации очередных моих идей", - объяснил Бессмертный.

13 августа президент уволил Бессмертного.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что Зеленский отстранил Бессмертного от участия в минской переговорной группе потому, что представитель Украины в ней Леонид Кучма и команда президента формируют "наиболее эффективную команду" для переговоров в Минске.

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