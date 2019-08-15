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Бессмертный рассказал о встрече с Зеленским: что обсуждали

Бессмертный рассказал о встрече с Зеленским: что обсуждали - Фото
Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.08.2019, 10:36

По словам экс-переговорщика, он на единственной встрече с президентом возразил ему, подчеркнув, "что не доверяет россиянам"

Уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности переговорщика в политичной подгруппе в ТКГ в Минске Роман Бессмертный заявил, что только один раз встречался с главой государства. Об этом он сказал в интервью Главкому.

Отвечая на вопрос, сколько было встреч с Зеленским, Бессмертный сказал: "Одна. Через несколько дней после назначения. Мы встретились, поздоровались, он поблагодарил за то, что я вместе работаю в команде. Я ответил, что также рад возможности работать в направлении, которое хорошо знаю. В ходе встречи я несколько раз возразил: господин президент, я не доверяю россиянам".

Уточняя, на что именно прозвучало это отрицание, Бессмертный добавил: "Шел просто разговор, не было чего-то конкретного. Это была наша первая и, как оказалось, единственная встреча. Он высказывал свое мнение, я высказывал свое. У него явно было желание сформулировать ответ на вопрос мира и войны, достичь желаемого результата. Я ему сказал о том, что акцент надо делать на социально-гуманитарную сферу в минских переговорах. Здесь мы полностью сходимся в позициях".

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По его словам, был корректный и деловый разговор, обсуждались некоторые вопросы тактики на переговорах в Минске, которые планировались позже. "В связи с тем, что статус участников нашей переговорной группы урегулирован, я попросил, чтобы он дал мне "добро" подготовить поручение, соответствующий указ для этого урегулирования. Он поручил", - рассказал Бессмертный.

Бывший переговорщик добавил, что указ  подготовлен, завизирован.  " Я его представил секретарю СНБО, руководителю Офиса президента, согласовал с представителями всех подгрупп в  трехсторонний группе, отправил его одному из наших представителей в ней и на днях должен был его представить Леониду Кучме для того, чтобы официально потом подавать президенту на рассмотрение", - отметил Бессмертный.

Он подчеркнул, что все замечания были учтены. "Все замечания, которые были, я учел. Потому этот документ - совместный труд МИД, аппарата СНБО, других ведомств, причастных к этому процессу", - уточнил Бессмертный.

  • 7 августа Зеленский в ответ на убийство четверых морпехов позвонил Путину и заявил, что нужно срочно встретиться с лидерами нормандской четверки, "посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну".
  • После этого Бессмертный заявил, что реакция Украины должна была быть другой. Он сказал, что  Украине нужно было прекращать работу в минской контактной группе до тех пор, пока не будет новой встречи лидеров нормандского формата.
  • 13 августа президент уволил Бессмертного.
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