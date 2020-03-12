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Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов

Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов - Фото
Кабинет министров (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.03.2020, 10:14

В Украине появилось министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

Кабмин разделил министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на два ведомства: министерство по делам ветеранов и министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом говорится в постановлении правительства от 11 марта.

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Министерство по делам ветеранов возглавил Сергей Бессараб. С 2017 года он - замначальника Генштаба ВСУ. Награжден медалью "За воинскую службу Украине" и орденом "За заслуги" III степени.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины – Алексей Резников. Ранее Резников был политическим переговорщиком от Украины на минской площадке по урегулировании вооруженного конфликта Россия vs.Украина

В документе отмечается, что министерство по делам ветеранов реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства и членов семей.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Крыма.

"Обеспечение деятельности этих двух министерств в 2020 году будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - говорится в постановлении Кабмина.

  • 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука и всего состава его правительства.

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Арина Толина
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Алексей Резников МинВОТ кабмин Минветеранов Сергей Бессараб
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