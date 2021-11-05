Зеленский вывел Резникова из переговоров по Донбассу. Его заменит нардеп Слуги народа
Президент Владимир Зеленский вывел министра обороны Алексея Резникова из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Обязанности Резникова в ТКГ будет выполнять Андрей Костин, который ранее участвовал в ТКГ в рабочей группе по политическим вопросам. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на его сайте.
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Зеленский вывел Резникова из состава ТКГ и освободил его от исполнения обязанностей первого замглавы украинской делегации.
"Временно возложить исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича – члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам", – говорится в указе.
Андрей Костин – юрист, народный депутат, член партии Слуга народа, председатель комитета Верховной Рады по правовой политике.
- 30 сентября представитель в политической подгруппе ТКГ Костин заявил, что украинская делегация готова возобновить встречи ТКГ по Донбассу в формате офлайн, но не в Минске – нужна другая локация.
- 4 ноября Рада назначила Резникова министром обороны. "За" проголосовали 273 нардепа, "против" – 0, "воздержались" – 74.
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