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Зеленский вывел Резникова из переговоров по Донбассу. Его заменит нардеп Слуги народа

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 22:19
Зеленский вывел Резникова из переговоров по Донбассу. Его заменит нардеп Слуги народа - Фото
Андрей Костин (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Президент Владимир Зеленский вывел министра обороны Алексея Резникова из состава Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Обязанности Резникова в ТКГ будет выполнять Андрей Костин, который ранее участвовал в ТКГ в рабочей группе по политическим вопросам. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на его сайте.

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Зеленский вывел Резникова из состава ТКГ и освободил его от исполнения обязанностей первого замглавы украинской делегации.

"Временно возложить исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича – члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам", – говорится в указе.

Андрей Костин – юрист, народный депутат, член партии Слуга народа, председатель комитета Верховной Рады по правовой политике.

  • 30 сентября представитель в политической подгруппе ТКГ Костин заявил, что украинская делегация готова возобновить встречи ТКГ по Донбассу в формате офлайн, но не в Минске – нужна другая локация.
  • 4 ноября Рада назначила Резникова министром обороны. "За" проголосовали 273 нардепа, "против" – 0, "воздержались" – 74.
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Алексей Резников война Донбасс Андрей Костин ткг
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