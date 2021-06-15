UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский взял себе советника по безбарьерности

15.06.2021, 20:24
Зеленский взял себе советника по безбарьерности - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
дополнено

В Офисе президента трансформировали институт уполномоченных президента — теперь вместо них будут работать советники. Одно из направлений решено заменить. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Цель трансформации – "расширение гуманитарных аспектов деятельности института уполномоченных президента" и расширение функциональных возможностей имеющихся должностей.

Так, существенно расширяется направление государственной работы в области прав людей с инвалидностью. В нем будет работать новый советник – уполномоченный президента по вопросам безбарьерности.

"Современное прочтение понятия безбарьерности и действительно безопасной доступной среды предполагает учет потребностей всех граждан, включая людей с инвалидностью, что должно быть реализовано в полном объеме", – говорится в сообщении.

На должность советника-уполномоченного президента по вопросам безбарьерности назначена Татьяна Ломакина, председатель общественной организации Безбарьерность.

Справка. Татьяна Ломакина с 2010 по 2015 год работала заместителем мэра Мариуполя, с 2015 года — советником мэра.

Направление государственной работы по правам детей распространяется на сферу детской реабилитации. Соответствующие обязанности будет исполнять советник-уполномоченный президента по правам ребенка и детской реабилитации. На эту должность назначена Дарья Герасимчук, исполнительный директор общественной организации Відчуй.

Справка. На сайте Відчуй Дарья Герсимчук представлена как мама ребенка с диагнозом "глухонемота". Она организует инклюзивные лагеря, проводит тренинги Inclusive friendly, на которых учит правильно коммуницировать с людьми с инвалидностью. Параллельно консультирует родителей, воспитывающих детей с нарушениями слуха.

Направление уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий остается за Вадимом Свириденко.

В ОП также сообщили, что состоялась замена направления уполномоченного президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

"Теперь будет работать советник-уполномоченный президента по вопросам Фонда президента по поддержке образования, науки и спорта. Благодаря этой замене удастся активизировать выполнение государственных гуманитарных программ, направленных на развитие человека и прогресс общества. Этим советником-уполномоченным назначена Ольга Будник", – сказано в сообщении.

ДОПОЛНЕНО В 21:23. Президент Владимир Зеленский своими указами уволил Романа Лещенко с должности внештатного советника по земельным вопросам, Валерия Сушкевича — с должности уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью, Николая Кулебу - с должности уполномоченного президента по правам ребенка, Романа Семенченко - с должности уполномоченного президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

Читайте также: В Одессе на кладбище нашли трех пациентов психбольницы – сказали, что их вывезли силой

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский советник офис президента татьяна ломакина дарья герасимчук
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 