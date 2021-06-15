Зеленский взял себе советника по безбарьерности

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В Офисе президента трансформировали институт уполномоченных президента — теперь вместо них будут работать советники. Одно из направлений решено заменить. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Цель трансформации – "расширение гуманитарных аспектов деятельности института уполномоченных президента" и расширение функциональных возможностей имеющихся должностей.

Так, существенно расширяется направление государственной работы в области прав людей с инвалидностью. В нем будет работать новый советник – уполномоченный президента по вопросам безбарьерности.

"Современное прочтение понятия безбарьерности и действительно безопасной доступной среды предполагает учет потребностей всех граждан, включая людей с инвалидностью, что должно быть реализовано в полном объеме", – говорится в сообщении.

На должность советника-уполномоченного президента по вопросам безбарьерности назначена Татьяна Ломакина, председатель общественной организации Безбарьерность.

Справка. Татьяна Ломакина с 2010 по 2015 год работала заместителем мэра Мариуполя, с 2015 года — советником мэра.

Направление государственной работы по правам детей распространяется на сферу детской реабилитации. Соответствующие обязанности будет исполнять советник-уполномоченный президента по правам ребенка и детской реабилитации. На эту должность назначена Дарья Герасимчук, исполнительный директор общественной организации Відчуй.

Справка. На сайте Відчуй Дарья Герсимчук представлена как мама ребенка с диагнозом "глухонемота". Она организует инклюзивные лагеря, проводит тренинги Inclusive friendly, на которых учит правильно коммуницировать с людьми с инвалидностью. Параллельно консультирует родителей, воспитывающих детей с нарушениями слуха.

Направление уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий остается за Вадимом Свириденко.

В ОП также сообщили, что состоялась замена направления уполномоченного президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

"Теперь будет работать советник-уполномоченный президента по вопросам Фонда президента по поддержке образования, науки и спорта. Благодаря этой замене удастся активизировать выполнение государственных гуманитарных программ, направленных на развитие человека и прогресс общества. Этим советником-уполномоченным назначена Ольга Будник", – сказано в сообщении.

ДОПОЛНЕНО В 21:23. Президент Владимир Зеленский своими указами уволил Романа Лещенко с должности внештатного советника по земельным вопросам, Валерия Сушкевича — с должности уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью, Николая Кулебу - с должности уполномоченного президента по правам ребенка, Романа Семенченко - с должности уполномоченного президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

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Вадим Ребрина

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