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В Одессе на кладбище нашли трех пациентов психбольницы – сказали, что их вывезли силой

10.06.2021, 15:10
В Одессе на кладбище нашли трех пациентов психбольницы – сказали, что их вывезли силой - Фото
Пациенты психбольницы (источник - facebook.com_denisovaombudsman)

На одесском кладбище нашли трех пациентов местного медцентра психического здоровья. Они утверждали, что их привезли сюда насильно – в больнице же заявили, что всех троих выписали еще накануне по их собственному желанию. Об этом рассказала в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, она увидела сообщение в СМИ о трех оставленных на кладбище пациентах. Все они имели инвалидность: у одного была травма головы, у второго не было ног, а третий передвигался ползком. Мужчины утверждали, что оказались на кладбище против своей воли. Позже их на скорой доставили в больницу.

В медцентре подтвердили, что все трое – их бывшие пациенты, которых накануне выписали по собственному желанию и письменному заявлению. По словам медиков, пациенты на принудительном лечении не находились – поэтому могли по желанию покидать больницу, недееспособными они также не были.

При этом, как трое инвалидов смогли преодолеть расстояние в 7 км, в центре не объяснили, отмечает Денисова.

Сейчас полиция открыла по этому факту уголовное дело, начато досудебное расследование по статье о заведомом оставлении без помощи лица, которое находилось в опасном для жизни состоянии.

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Дарья Мостовая
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