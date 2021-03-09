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Нет спальных мест и грибок на стенах. Омбудсмен выявила нарушения в киевском СИЗО: фото

09.03.2021, 13:48
Нет спальных мест и грибок на стенах. Омбудсмен выявила нарушения в киевском СИЗО: фото - Фото
Киевский СИЗО (источник - facebook.com_office.ombudsman.ua)

В столичном СИЗО выявили ряд нарушений норм национального и международного законодательства. В камерах процветает антисанитария, а заключенные вынуждены спать по очереди. Об этом говорится в отчете омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

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Как рассказала Уполномоченная по правам человека в Украине, недавно представители ее ведомства посетили с мониторингом Киевский следственный изолятор. По итогам визита выяснилось, что большинство камер:

- не обеспечены нормальным освещением;

- оборудованы слишком зарешеченными окнами;

- на стенах – влага и грибок;

- не хватает свежего воздуха из-за плохой вентиляции и постоянного курения;

- боксы сборного отделения не отапливаются.

Также у Денисовой отметили, что заключенным не хватает спальных мест, поэтому они вынуждены спать по очереди или на полу, а администрация нарушает права осужденных на контакты с внешним миром (телефонные звонки) и бесплатно использует их труд.

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Дарья Мостовая
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Людмила Денисова киев сизо фото тюрьма омбудсмен антисанитария
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