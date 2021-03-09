Нет спальных мест и грибок на стенах. Омбудсмен выявила нарушения в киевском СИЗО: фото
В столичном СИЗО выявили ряд нарушений норм национального и международного законодательства. В камерах процветает антисанитария, а заключенные вынуждены спать по очереди. Об этом говорится в отчете омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.
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Как рассказала Уполномоченная по правам человека в Украине, недавно представители ее ведомства посетили с мониторингом Киевский следственный изолятор. По итогам визита выяснилось, что большинство камер:
- не обеспечены нормальным освещением;
- оборудованы слишком зарешеченными окнами;
- на стенах – влага и грибок;
- не хватает свежего воздуха из-за плохой вентиляции и постоянного курения;
- боксы сборного отделения не отапливаются.
Также у Денисовой отметили, что заключенным не хватает спальных мест, поэтому они вынуждены спать по очереди или на полу, а администрация нарушает права осужденных на контакты с внешним миром (телефонные звонки) и бесплатно использует их труд.
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