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Зеленский: Я остаюсь в Киеве, на Банковой, столько, сколько нужно для победы

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 23:58
Зеленский: Я остаюсь в Киеве, на Банковой, столько, сколько нужно для победы - Фото
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение из своего офиса на Банковой, еще раз подтвердив, что он и его команда остаются в Киеве.

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"Мы все на местах, каждый там, где должен. Я в Киеве, моя команда со мной. Военные – на позициях, наши герои, врачи, спасатели, транспортники, дипломаты, журналисты. Все мы воюем, делаем вклад в нашу победу, которая обязательно будет", – сказал Зеленский.

Он напомнил, как сегодня мирные жители Херсона, Чаплинки, Новотроицкого, Токмака, Мелитополя, Старобельска без оружия защищали свои города от российских оккупантов.

"Мы кричим на оккупантов вместе с вами, мы стоим на площадях и улицах вместе с вами, мы не боимся вместе с вами, когда оккупанты открывают огонь и пытаются всех разогнать..." – сказал президент.

Он отметил, что после победы мы сделаем наши города, которые разрушал оккупант, лучше, чем любой город России.

По поводу третьего раунда переговоров с РФ Зеленский сказал, что Украина будет продолжать настаивать на переговорах, "пока не сможем сказать нашему народу: вот как мы придем к миру".

"Я остаюсь здесь, на Банковой, не прячась, и никого не боюсь, столько, сколько нужно, чтобы победить в этой нашей отечественной войне", – сказал президент.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский видеообращение
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