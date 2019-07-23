Зеленский за день уволил семерых глав РГА

Президент Владимир Зеленский издал ряд распоряжений об освобождении от должностей семерых глав районных государственных администраций. Соответствующие указы опубликованы на сайте ОП.
За один день, 22 июля, Зеленский решил уволить:
Василия Сукача с должности председателя Каменец-Подольской районной государственной администрации Хмельницкой области;
Василия Зубрицкого с должности председателя Стрыйской районной государственной администрации Львовской области;
Александра Иванова с должности председателя Троицкой районной государственной администрации Луганской области;
Виктора Сергиенко с должности председателя Новоайдарской районной государственной администрации Луганской области;
Игоря Дзюбы с должности председателя Марковской районной государственной администрации Луганской области;
Наталью Чехуту с должности председателя Кременской районной государственной администрации Луганской области;
Сергея Иванюченко с должности председателя Белокуракинской районной государственной администрации Луганской области.
Их увольнение обусловлено "окончанием срока полномочий предыдущего президента".