Зеленский за день уволил семерых глав РГА

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко./LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский издал ряд распоряжений об освобождении от должностей семерых глав районных государственных администраций. Соответствующие указы опубликованы на сайте ОП.

За один день, 22 июля, Зеленский решил уволить:

Василия Сукача с должности председателя Каменец-Подольской районной государственной администрации Хмельницкой области;

Василия Зубрицкого с должности председателя Стрыйской районной государственной администрации Львовской области;

Александра Иванова с должности председателя Троицкой районной государственной администрации Луганской области;

Виктора Сергиенко с должности председателя Новоайдарской районной государственной администрации Луганской области;

Игоря Дзюбы с должности председателя Марковской районной государственной администрации Луганской области;

Наталью Чехуту с должности председателя Кременской районной государственной администрации Луганской области;

Сергея Иванюченко с должности председателя Белокуракинской районной государственной администрации Луганской области.

Их увольнение обусловлено "окончанием срока полномочий предыдущего президента".