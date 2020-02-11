Зеленский заменил Лутковскую в трехсторонней группе по Донбассу

Валерия Лутковская (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский в трехсторонней контактной группе по Донбассу заменил экс-омбудсмена Валерию Лутковскую на генерал-майора СБУ Геннадия Кузнецова. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В частности, Кузнецов займет место Лутковской в гуманитарной подгруппе.

Геннадий Кузнецов - генерал-майор Службы безопасности Украины, руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом.

Во время проведения спецоперации в рамках Антитеррористической операции на Донбассе получил огнестрельное ранение. В июне 2014 года был награжден орденом За мужество III степени.

Зеленский ввел Лутковскую в трехстороннюю группу в августе 2019 года.