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Зеленский заменил Лутковскую в трехсторонней группе по Донбассу

Зеленский заменил Лутковскую в трехсторонней группе по Донбассу - Фото
Валерия Лутковская (Фото: пресс-служба президента)
11.02.2020, 18:10

Кузнецов займет место Лутковской в гуманитарной подгруппе

Президент Владимир Зеленский в трехсторонней контактной группе по Донбассу заменил экс-омбудсмена Валерию Лутковскую на генерал-майора СБУ Геннадия Кузнецова. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В частности, Кузнецов займет место Лутковской в гуманитарной подгруппе.

Геннадий Кузнецов - генерал-майор Службы безопасности Украины, руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом.

Во время проведения спецоперации в рамках Антитеррористической операции на Донбассе получил огнестрельное ранение. В июне 2014 года был награжден орденом За мужество III степени.

Зеленский ввел Лутковскую в трехстороннюю группу в августе 2019 года.

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Владимир Зеленский Донбасс минск валерия лутковская Геннадий Кузнецов
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