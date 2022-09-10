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Зеленский: Зарабатывать на волонтерской помощи ВСУ – недопустимо

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 16:20
Зеленский: Зарабатывать на волонтерской помощи ВСУ – недопустимо - Фото
Влалимир Зеленский, Денис Монастырский и Игорь Клименко (Фото - Telegram Zelenskiy Official)

Вклад волонтеров в победы Украины огромен, но, к сожалению, есть информация и о случаях махинаций. Об этом написал в Telegram президент Владимир Зеленский.

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Президент заявил, что "зарабатывать на наших защитниках – недопустимо", и что это "преступление не только с точки зрения закона, но и с точки зрения совести".

В качестве примера президент указал на "дело о продаже автомобилей для ВСУ"

Он также сообщил, что провел встречу по этому поводу с главой МВД Денисом Монастырским и главой Нацполиции Игорем Клименко.

8 сентября в киевской полиции заявили, что "разоблачили преступную схему, участники которой якобы присваивали гуманитарную помощь".

  • 30 августа НАБУ вместе с контрразведкой СБУ провели 20 обысков в Запорожье в рамках уголовного производства о хищении гуманитарной помощи, в том числе  в городском совете и областной военной администрации.
Сергій Бережний
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Владимир Зеленский Игорь Клименко уголовное производство волонтеры Денис Монастырский
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