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Зеленский: Зарплата 5000-6000 гривень – не бедность

Зеленский: Зарплата 5000-6000 гривень – не бедность - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
20.05.2020, 12:37

ЮНИСЕФ прогнозирует, что шесть миллионов украинцев могут оказаться за чертой бедности. Но президент Зеленский не считает зарплату 5000 грн бедностью

Зарплата в 5000-6000 гривень, хоть и является низкой, но не означает бедность. Так сегодня на пресс-конференции президент Владимир Зеленский прокомментировал прогноз ЮНИСЕФ, что в Украине шесть миллионов человек могут оказаться за чертой бедности.

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Он объяснил, что ЮНИСЕФ делает прогноз на основании общемировой статистики, сравнивая зарплату с другими странами, хотя в Украине и прожиточный минимум, и средняя зарплата меньше, чем в западных странах.

"Это люди, которые будут получать 5000-6000 гривень, и они (ЮНИСЕФ, - ред.) считают их бедными. Да, это очень маленькая зарплата в сравнении с европейскими или американскими стандартами. Я понимаю, что у них 250$ - мизерная зарплата. У нас это тоже маленькая зарплата, но у нас это не бедность все-таки", - сказал президент.

Зеленский сказал, что премьер-министр Денис Шмыгаль в ближайшие месяцы должен представить программу увеличения минимальной зарплаты.

  • По данным Госстата, средняя номинальная зарплата в Украине за март составила 11 446 грн, что на 11,8% больше в годовом измерении и на 5,5% (599 грн) больше, чем в феврале.

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Марк Сировой
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