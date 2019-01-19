Зеленский заявил, что обсуждал с Порошенко участие в выборах

Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

Кандидат в президенты Украины комик Владимир Зеленский в декабре встречался с президентом Петром Порошенко. Об этом он заявил в интервью УП.

По словам Зеленского, его пригласили, чтобы спросить, будет ли он принимать участие в президентских выборах в марте этого года. Шоумен ответил, что "думает".

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Ранее журналисты Радио Свобода разыскали три российские компании, которые производят видео-, теле- и кинопродукцию в РФ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмс. Все они принадлежат кипрской компании Green Family, которая является соучредителем Квартала 95 в Украине. Бенефициарами кипрской компании указаны Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, а также соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.

Зеленский резко отреагировал на журналиста, который попытался взять у него комментарий на эту тему, но ничего конкретного не ответил.

Позже у себя в Facebook он написал, что он и Квартал 95 не ездят и не выступают на территории страны-агрессора, однако торгуют интеллектуальными правами с 21 страной мира, в том числе СНГ. Напомним, Россия входит в СНГ.