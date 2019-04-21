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21.04.2019, 22:11

Зеленский заявил, что обязан защищать украинский язык

Зеленский заявил, что обязан защищать украинский язык - Фото
Владимир Зеленский Фото: LIGA.net

Кандидат в президенты подчеркнул, что будет защищать украинский язык

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский поддерживает принятие закона об украинском языке. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"Смотрите, там есть какие-то вопросы... Нет-нет, мы за закон об украинском языке. Но сейчас этот закон находится в Верховной Раде. Там есть какие-то вопросы", - сказал он.

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Зеленский добавил, что обязан защищать украинский язык. "Я гарантирую защищать украинский язык. Я это буду делать", - отметил Зеленский.

По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

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Теги: Владимир Зеленский, украинский язык
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