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Зеленский заявил Трюдо, что украинцы никогда не воспримут решение Канады по турбине

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 23:15
Зеленский заявил Трюдо, что украинцы никогда не воспримут решение Канады по турбине - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что украинцы "никогда не воспримут" решение Канады по поводу турбины для Северного потока. Об этом президент сказал в ходе вечернего видеообращения.

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Зеленский сказал, что сегодня провел разговор с Трюдо, в ходе которого обсуждалось сотрудничество двух стран, и президент поблагодарил Канаду за поддержку.

"Но особо подчеркнул, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для Северного потока, которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима", – заявил Зеленский.

По словам президента, "это вопрос не просто о турбине – это вопрос о соблюдении санкций".

"Если сейчас будет одно нарушение, то только вопрос времени, когда будут следующие. Россия специально это делает, шантажируя газом и провоцируя нарушение санкций", – утверждает Зеленский.

Он уверен, что есть достаточно путей для транзита российского газа в Европу, и любая страна должна сохранять принципиальность.

  • С 16 июня Северный поток, которым Германия получает газ из России, работает всего на 40% мощности. Россия говорит, что это связано с техническими проблемами. И в Канаде, и в Германии, и в Украине заявляли, что это просто отговорка: на самом деле решение Газпрома ограничить поставки газа носило политический характер.
  • Несмотря на это, 10 июня Канада объявила о решении вернуть Германии спорную турбину. Германия с облегчением приняла решение Канады, его также поддержали в США.
  • МИД Украины вместе с Министерством энергетики призвали Канаду отменить передачу турбины.
  • По данным The Globe and Mail, исключение из санкций для Siemens будет действовать еще два года, и за это время в Канаду можно будет отвезти на обслуживание и вывезти обратно до шести турбин, а не одну.

Читайте также: Трюдо назвал "очень трудным" решение передать турбину для Северного потока

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский канада Джастин Трюдо
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